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ATM'de unutulan emekli maaşını kapan hırsız kamerada

ATM'de unutulan emekli maaşını kapan hırsız kamerada
ATM'de unutulan emekli maaşını kapan hırsız kamerada

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde babasının 2 bin 100 lira emekli maaşını çekmeye giden gencin banka ATM’sinde parayı unutması üzerine durumu fırsat bilen bir şahsın parayı kaptığı anlar kameraya yansıdı. Hırsıza seslenen Abdülrezzak Kaya, “Eğer azcık vicdanın varsa o parayı getirirsin. Yoksa sana hakkımı helal etmiyorum” diye konuştu.

ATM’de unutulan emekli maaşını kapan hırsız kamerada - Tıkla İzle

Olay, 2021 yılı Mart ayında meydana geldi. Sağlık emeklisi Abdulrezak Kaya (62), Omurtak Caddesi üzerinde bulunan bir bankadan emekli maaşını çekmesi için oğlu Orman Endüstri Mühendisi Caner Kaya'yı ATM'den para çekmeye gönderdi. 2 bin 100 lira para çeken Caner Kaya, kartı alırken parayı bir anlık dalgınlığı sonucu unuttu. 1 dakika sonra yan ATM'deki bir şahıs, parayı alıp kaçtı. O anlar ise kameraya yansıdı.

“Azcık insafın varsa o parayı getir”

Henüz şahsın yakalanıp yakalanmadığını bilmediklerini ifade eden Abdülrezzak Kaya, “Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığına ve bankaya konu ile ilgili bilgilendirmede bulunarak suç duyurusunda bulunduk. Şu an çok üzgünüm. Buradan o şahsa sesleniyorum. Eğer azcık vicdanın varsa o parayı getirir bana teslim edersin. Biz de şikayetimizi geri alırız. Yoksa sana hakkımı helal etmiyorum. O para boğazından geçmez” diye konuştu.

Hüseyin Tayyar
 

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