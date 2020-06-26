ATM'de uyuyan kedi görenleri gülümsetti

Zeytinburnu'nda özel bir bankanın önündeki ATM'nin üzerine yatan sevimli kedi görenleri gülümsetti. Sıcaktan korunmak için kendisine ATM'yi seçen kedi vatandaşların ilgi odağı oldu. Para çekmek için ATM'ye gelen vatandaşlar gördüğü kedi karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Bazı vatandaşlar kediyle oynayarak kalkmasını sağlamaya çalışsa da başaralı olamadı. Vatandaşların çabalarında rağmen ATM'de uyumaya devam eden kedi görenleri gülümsetti.

Sevimli kedinin ATM'de yattığı keyifli anları kameraya yansıdı. Kameraya yansıyan görüntülerde kedinin ATM'nin para çekme bölümünde uyuduğu görülüyor. Kedinin çevredeki vatandaşların kendisi ile oynamalarına rağmen istifini bozmadan uyumaya devam ettiği görülüyor.