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ATM'den para çekenler gözlerine inanamadı

ATM'den para çekenler gözlerine inanamadı
ATM'den para çekenler gözlerine inanamadı

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde bir bankaya ait ATM’den para çeken vatandaşlar, yırtık ve mürekkep boyası kaplı banknotları görünce telefonla arayarak kaymakamdan yardım istedi. Olay yerine giden Kaymakam Kenan Aktaş, vatandaşların mağduriyetinin giderilmesini sağladı.

ATM'den para çekenler gözlerine inanamadı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaşandı. Bir bankaya ait ATM'den para çeken vatandaşlar, gelen kağıt banknotların bir çoğunun yırtık ve boyalı olduğunu gördü. Banka kapalı olduğu için paraları aynı ATM'den geri yatırmak isteyen vatandaşlar, ATM'nin paraları geri almaması üzerine kaymakam Kenan Aktaş'ı aradı. Evinden çıkan Aktaş, mağdur vatandaşların yanına gitti. ATM'den çekilen paraların yırtık ve mürekkepli olduğunu gören Kaymakam Aktaş, banka müdürü ile irtibata geçerek vatandaşların mağduriyetinin giderilmesini istedi.

Mehmet Bilgin

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