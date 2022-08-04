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Atmosfere giren göktaşı Brezilya'da geceyi gündüze çevirdi

Atmosfere giren göktaşı Brezilya'da geceyi gündüze çevirdi
Atmosfere giren göktaşı Brezilya'da geceyi gündüze çevirdi

Brezilya semalarında atmosfere giren göktaşı geceyi gündüze çevirdi.

Atmosfere giren göktaşı Brezilya’da geceyi gündüze çevirdi - Tıkla İzle

Dün gece Brezilya semalarında atmosfere giren göktaşı geceyi gündüze çevirirken, göktaşı Sao Paulo ve Minas Gerais eyaletlerinden görüldü. Göktaşı çevredeki güvenlik ve gözetleme kameraları tarafından kaydedildi. Brezilya Asteroid İzleme Ağı, göktaşının saçtığı güçlü parlamanın parçalanmasının uzun sürmesinden kaynaklandığı ifade edildi.

Uzmanlar, göktaşının parçalarının düştüğü noktaları belirlemeye çalışıyor. Göktaşının parçalarının Sao Paulo'da Aguai, Mogi Mirim ya da Minas Gerais'te Poços de Caldas şehirlerinden birine düşmüş olabileceği üzerinde duruluyor.

Serkan Bayar

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