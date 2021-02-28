Atmosfere giren ve ortalığı gündüz gibi aydınlatan meteoru gören Trabzonlu genç o anları anlattı

Atmosfere giren ve ortalığı gündüz gibi aydınlatan meteor Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Trabzon ve Giresun başta olmak üzere bir çok ilde gözle görüldü. Müthiş bir ışık saçarak ortalığı gündüz gibi aydınlatan meteor atmosfere girdikten saniyeler sonra yanarak bilinmeyen bir noktaya düştü. O anlar bir çok kişi tarafından görüldü. O anların görgü tanıklarından biri de Trabzon'un Vakfıkebir ilçesi Yalıköy mahallesinde yaşayan ve teyzesini aracı ile evine götüren 26 yaşındaki müzisyen Şevki Anıl Koyun'du. (26) Yaşanan gökyüzü olayını çıplak gözle gördüğünü belirten Şevki Anıl Koyun, “Teyzemi köye götürüyorduk. Bir anda gökyüzünde bir şey parıldadı, patladı gibi oldu. Bilim kurgu filmlerinden alışık olduğumu bir sahne gibiydi. Patladı ve kayboldu her tarafta büyük bir flaş patlamış gibiydi" dedi.

O anların görüntüsünü de kaydetme şansı yakaladığını belirten Koyun "Görüntüyü 2-3 gün önce 'motorampa' isimli youtube kanalımda tanıtımını yaptığımız bir araç kamerası ile elde ettik. 2-3 gün önce araç kamerasını aracımıza taktık ve bu bugün de o araç kamerası sayesinde görüntüyü elde ettik, güzel bir tesadüf oldu" ifadelerini kullandı.

Bekir Koca