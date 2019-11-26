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ATM'yi havaya uçurup soydular

ATM'yi havaya uçurup soydular
ATM'yi havaya uçurup soydular

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde bir bankanın ATM'si havaya uçurulduktan sonra soyuldu.

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaleti Mettman şehrine bağlı Heiligenhaus semtinde bir bankanın ATM'si havaya uçurularak soyuldu. Olay, sabaha karşı banka yakınındaki vatandaşların patlama sesini duymasıyla ortaya çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, güvenlik kameralarını inceleyerek maskeli soyguncuların beyaz bir araçla kaçtığını tespit etti. Görgü tanıklarının ifadesine göre, maskeli iki soyguncunun kaçarken birbirleriyle Türkçe konuştukları belirtildi. Maskeli soyguncuların Hollanda'ya kaçtığı ihtimali üzerinde duran polis, soyguncuların Türk olmasından şüpheleniyor.

Mustafa Tığlı
 

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