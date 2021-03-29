ATO Başkanı Baran: 'Kısa çalışma ödeneğinin yıl sonuna kadar uzatılması taraftarıyım'

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Cumhurbaşkanlığı kararı ile son defa uzatılan kısa çalışma uygulamasının 31 Mart'ta sona ermesi üzerinde İHA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Kısa çalışma ödeneği, moral ve destek açısında bile çok önemli rol oynadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Mart'ta bir daha uzatılmamak üzere kısa çalışma ödeneğinin son bulması açıklamasına atıf yapan ATO Başkanı Gürsel Baran, “O günün şartlarında da gerçekten bugüne kadar verilen tüm desteklerde olduğu gibi çok önemliydi. Moral ve destek açısından bile olsa çok önemli bir rol oynadı kısa çalışma ödeneği” dedi.

Pandemi sürecinin artarak büyüdüğünü ve beraberinde sıkıntıları getirdiğini söyleyen Baran, özellikle hizmet sektörünün içine alındığı kısa çalışma ödeneğinin en azından pandeminin etkilerinin azalacağı döneme kadar kısa çalışma ödeneğinin devamından yana olduğunu belirtti.

Bu zor süreci dünyada en kısa sürede daha az zararla atlatan ülkelerin başında olacağız

Kısa çalışma ödeneğinin kaldırılması kararının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve hükumetin vereceği bir karar olduğunu hatırlatan Baran, “En azından bir müddet daha pandeminin etkilerinin biraz daha reel sektörü, özellikle hizmet sektörünü rahatlatacağı güne kadar kısa çalışma ödeneğinin devamından yanayım. İnşallah hep beraber el birliği ile bu zor süreci dünyada en kısa sürede daha az zararla atlatan ülkelerin başında olacağız” şeklinde konuştu.

Özellikle hizmet sektörünü rahatlatacak

Ankara Ticaret Odası olarak 160 bin kişiyi temsil ettiklerini belirten ATO Başkanı Baran, “Bunların içinde hizmet sektörü ağırlıklı. Bu üyelerimizden gelen talepleri aktarıyorum. Gerçekten zor durumdalar. Devletimizin bir takım ötelediği vergilerle ilgili üst üste gelenler var, çakışanlar var. O anlamda şu dönemde gelecek kısa çalışma ödeneği bizleri rahatlatacak. Özellikle hizmet sektörünü rahatlatacak” dedi.

Kısa çalışma ödeneğinin yıl sonuna kadar uzatılması taraftarıyım

Kısa çalışma ödeneğinin son bulmaması için özellikle turizm sektöründen gelen önemli başvuruların olduğuna dikkati çeken ve turizm sektörünün geçmiş yıllardaki gelirine atıf yapan Baran şunları kaydetti:

“Şimdi kısa çalışma ödeneğinin devamı ile ilgili bize özellikle turizm sektöründen gelen önemli başvurular var. Çünkü bu ülkenin 2019 yılında yaklaşık 35 milyar dolar gibi bir girdi sağladı turizm sektörü. 2020 yılında bu 15 milyar dolarlara kadar geriledi. Çok zorda bir sektör ve bu ülkenin en dinamik hizmet sektörlerinden birisi. Hizmet sektörü ve turizm sektörüne destek verme anlamında bile olsa ben kısa çalışma ödeneğinin en azından yıl sonuna kadar uzatılması taraftarıyım.”

Mustafa Cenik – Yunus Özkan

