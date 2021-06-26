ATO Başkanı Baran'a 'Vefa Beratı'

26 Haziran 2021- Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, yaptığı çalışmalarla kente ve ülkeye yaptığı katkılar nedeniyle Ankara Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (ASTOP) tarafından “Vefa Beratı”na layık görüldü. Vefa Beratı'nı ATO Başkanı Baran'a ASTOP Kurucu Onursal Başkanı ve Türk Sanayici ve İş Adamları Vakfı (TÜSİAV) Başkanı Veli Sarıtoprak verdi.

ATO'da gerçekleşen programda konuşan ATO Başkanı Baran, alanlarında çok başarılı ve aktif sivil toplum kuruluşlarından oluşan ASTOP tarafından “Vefa Beratı”na layık görülmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı olarak, 67 meslek komitesine kayıtlı 160 bin üyenin, sektörel sorunlarının çözümü, Ankara ve Türkiye'de ticari hayatın gelişmesi ve ilerlemesi için çalışmalar gerçekleştirdiklerini anlatan Baran, “Üyelerimizin sorunlarını çözerek ilerlemelerini sağlamak istediğimizde yaptığımız tüm çalışmalar ilimizin gelişimine katkı sağlıyor. Ankara ekonomisini geliştirmek için yaptığımız tüm çalışmalar da Türkiye'ye fayda sağlıyor. Tüm bu çalışmalarımız da çocuklarımızın geleceğini oluşturacak. Bu bilinçle görev yapıyoruz” diye konuştu.

Baran, ATO olarak yürüttükleri sektörel çalışmaların yanı sıra Coğrafi İşaretli Ürünler ve Markalaşma başlıklarında düzenledikleri zirveler ve yaptıkları çalışmalarla ekonomik kalkınmaya ve katma değerli üretime katkı sağlamaya çalıştıklarını da ifade etti.

Vefa Beratı takdim programında ATO Başkanı Baran'a OSTİM Sanayici ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve ATO Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Ekinci eşlik etti.

ASTOP heyetinde ise, ASTOP Kurucu Onursal Başkanı ve Türk Sanayici ve İş Adamları Vakfı (TÜSİAV) Başkanı Veli Sarıtoprak, ASİAD Başkanı Eda Ersoy Tombakoğlu, Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası (SEİS) Başkanı Metin Demir, TÜSİAV Verimlilik Platformu Başkanı Kutlu Tamay, Erkin Delikanlı, Emel Uslu Atik, Oğuzhan Kabasakal, Burçin Gülbenk, Av. Celalettin Solmaz, Mete Yılanlı, Semra Yağmur, , Cemil Sedefoğlu, Selçuk Solmaz, ATO Meclis Üyeleri Çetin Çataloğlu ve Faruk Elmalı yer aldı.