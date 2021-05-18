ATO Başkanı Baran'dan 'Destek' teşekkürü

ATO Başkanı Baran, yazılı bir açıklama yaparak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni destek paketini değerlendirdi. İşletmelerin, kiralar, ertelenen ödemeler, vergi, SGK yükümlülükleri ile geri ödemesinde sıkıntı yaşanan kredi borçlarıyla karşı karşıya bulunduğunu hatırlatan Baran, hibe desteği ve kaynak ihtiyacını karşılamak üzere yeni Nefes Kredisi hazırlığının pandemi kapanmalarıyla darboğazın eşiğine gelen reel sektör için yeni bir enerji olacağını ifade etti. Baran, “Kapanma sürecinde hizmet sektörü çatısı altındaki işletmelerimiz tarifi güç sıkıntılar yaşadı. Bugün açıklanan destekler üyelerimiz için umut oldu. Temennimiz bu sürecin bir daha kapanma olmayacak şekilde devam etmesi ve tüm işletmelerimizin aktif olarak faaliyetlerini sürdürmesidir” diye konuştu.

CİROYA GÖRE ŞİRKETLERE DESTEK

Esnaf ve gerçek kişi ticari işletmelere yapılan desteğin, işletmelerin sürdürülebilirliği açısından önemli olduğuna dikkat çeken Baran, reel sektörün bir bütün olarak değerlendirilmesi ve belirli limitin altında ciro yapan şirketlerinin de destek kapsamına alınması talebinde bulundu. Baran, “Tacir dendiği zaman çok büyük cirolar yapıp, kar sağlayan, sermayesi yüksek işletmeler akla gelmemeli. Daha küçük ölçekte faaliyet gösteren üyelerimizin sıkıntıları da göz önüne alınmalı” diye konuştu.

KAPSAMA ALINMASI BEKLENEN SEKTÖRLER

Baran, pandemi sürecinde iş kaybı yaşayan emlakçı, fotoğrafçı, reklamcı, cep telefonu satıcıları, deri çantacılar, seyahat acenteleri ile kültür ve sanat etkinliği faaliyeti yürüten şirketlerin de destekleme kapsamına alınması gerektiğini ifade etti.

