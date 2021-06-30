ATO Heyeti'nden Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'na ziyaret

ATO Başkanı Gürsel Baran, Yönetim Kurulu Üyeleriyle birlikte Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nu makamında ziyaret etti. Ziyarette, Ankara Ticaret Odası'nın Ankara ve Türkiye ekonomisine yönelik yaptığı çalışmalar hakkında Başkan Kavcıoğlu'na bilgi veren Baran, pandemi sürecinde yaptıkları çalışmaları da anlattı.

Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada bir istikrar ve güven adası konumunda bulunduğunu hatırlatan Baran, reel sektörün dinamik yapısı, hükümetin de destekleyici yaklaşımı ile koronavirüsle mücadele sürecinin iyi yönetildiğini anlattı.

Reel sektörün, yatırım ve üretim planlamasında ekonomik göstergelerin yanı sıra istikrar ve güven ortamını baz alarak hareket ettiğinin altını çizen Baran, “Biz reel sektör olarak ülkemizdeki güven ortamını ve istikrarı ve bunun devamını önemsiyoruz.

Merkez Bankası, ekonomimizin temel kurumlarından biridir. Bu kurumdan beklentimiz, finansal istikrar odaklı para politikası ile yerli ve yabancı yatırımcılarımıza ve iş insanlarımıza güven vermesidir. Piyasalardaki algı doğru yönetildiği zaman iş insanları olarak bizler her türlü zorluğun üstesinden gelerek ülkemize katkı sağlayabiliriz” diye konuştu.

Baran, pandemi süreciyle birlikte Türkiye'nin tedarik merkezi olarak konumlanmasının önemine de vurgu yaptığı konuşmasında, hammadde fiyatlarındaki yükselişe de değindi.

ATO Başkanı Baran'ın Kavcıoğlu'na ziyaretinde, ATO Başkan Yardımcısı Temel Aktay, ATO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Murat Ülkü Karakuş, ATO Yönetim Kurulu Üyeleri Nihat Uysallı, Süleyman Ekinci, Nuh Acar ve Ali Yıldız yer aldı.