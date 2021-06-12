ATO'dan üyelerine 1 milyar 150 milyon liralık ‘Nefes'

12 Haziran 2021-Ankara Ticaret Odası (ATO) Kovid-19 salgınından olumsuz etkilenen sektörlere destek olmak ve ticaretin devamını sağlamak üzere tüm kaynaklarını seferber ederek, 1 Haziran tarihinde başlayan “Nefes Kredisi”yle üyelerine 1 milyar 250 milyon liralık kredi hacmi oluşturdu. ATO Başkanı Gürsel Baran, 10 günlük sürede 1.382 ATO üyesinin, 173 milyon lira tutarında kredi temin etmek üzere bankalara başvuruda bulunduğunu belirterek, “Ankara Ticaret Odası olarak tüm kaynaklarımızla üyelerimizin yanındayız” dedi.

ATO Başkanı Baran, yazılı bir açıklama yaparak, “Nefes Kredisi” olarak ifade edilen KOBİ (Küçük ve Orta Boy İşletme) Finansman Destek Paketi hakkında bilgi verdi. Devlet, finans sektörü ve iş dünyasının, pandemi nedeniyle sıkıntı yaşayan KOBİ'ler için bir araya gelmesinin önemine dikkat çeken Baran, “Bir buçuk yıldır devam eden salgın nedeniyle özellikle hizmet sektöründeki üyelerimiz sıkıntılı günler yaşadı. Üyelerimizin, yatırım ve işletme giderleri ile finansmana erişme sorunlarının çözümüne katkı sağlamak amacıyla ATO olarak tüm kaynaklarımızı seferber ederek 1 milyar 250 milyon liralık kredi hacmi oluşturduk” dedi.

Nefes Kredisi'nin 1 Haziran'da başladığını hatırlatan Baran, 10 günlük sürede 1.382 ATO üyesinin 173 milyon lira tutarında kredi temin etmek üzere bankalara başvuruda bulunduğunu bildirdi.

6 AY GERİ ÖDEMESİZ 12 AY VADELİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından detayları açıklanan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile ATO başta olmak üzere oda ve borsaların kaynak sağladığı Nefes Kredisi, 1 Haziran 2021 tarihi itibariyle devreye girdi.

TC Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Vakıflar Bankası TAO, Türkiye Halk Bankası AŞ, Türkiye İş Bankası AŞ, T. Garanti Bankası AŞ, Yapı ve Kredi Bankası AŞ, Akbank T.A.Ş, Denizbank AŞ, Ziraat Katılım Bankası AŞ, Vakıf Katılım Bankası AŞ'nin katıldığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Kredi Garanti Fonu İşbirliğinde gerçekleşen Nefes Kredisi'nde, 2020 yılı cirosu 1 milyon lirayı aşmayan KOBİ'ler azami 50 bin lira, cirosu 1-10 milyon lira olan KOBİ'ler ise azami 200 bin lira kredi kullanabiliyor.

Yüzde 17.5 faiz oranıyla kullandırılan krediler, 6 ay geri ödemesiz dönemin ardından 12 eşit taksitle geri ödenecek.

ATO Üyeleri, kredi başvurusu için www.atonet.org.tr adresi üzerinden E-ATO uygulamasına giriş yaparak “2021 Nefes Kredi Paketi İçindir” ibareli faaliyet belgelerini ücretsiz olarak temin edebiliyor.