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Atölyede çıkan yangında söndürme çalışmaları devam ediyor

Atölyede çıkan yangında söndürme çalışmaları devam ediyor
Atölyede çıkan yangında söndürme çalışmaları devam ediyor

Uşak’ta ahşap süs eşya üretilen atölyede yangın çıktı. Çıkan yangında ekipler söndürme çalışmalarına 3 saattir aralıksız devam ediyor.

Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Kızılcaören Köy'ünde ahşap süs eşya üretilen atölyede henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık çalışanları sevk edildi. Sabah 10.00'da çıkan yangına ekiplerin söndürme çalışmaları 3 saattir aralıksız devam ederken atölye kullanılamaz hale geldi.

Ayrıca edinilen bilgilere göre aynı atölyenin deposunda da geçtiğimiz günlerde bir yangın çıkmıştı ve yangını söndürmeye çalışan 3 işçi dumanlardan etkilenmişti.

Köksal Kılınç - İsmail Atalay
 

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