ATSO Başkan Adayı Batı, bilim, otomasyon ve teknoloji projeleriyle geliyor

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası seçimleri çerçevesinde Aksaraylı iş adamı Fatih Batı adaylığını açıkladı. Bir otelde gerçekleştirdiği basın toplantısında projelerini ve çalışmalarını anlatan Fatih Batı, birlik ve beraberlik mesajları vererek, bilim, teknoloji, otomasyon ve dijital çağ destekli projelerle Aksaray ekonomisine güç katacaklarını ifade etti.

“Hepimizin ortak paydası vatandır”

Genel olarak bakıldığında sanayicilerin, iş adamlarının, üreticilerin ve yatırımcıların devletin bekası ve milletin refahı adına çalıştığını dile getiren Batı, “Farklı sektörlerde olsak da hepimizin ortak paydası vatandır. Biz, bu düsturu ilke edindik. Attığımız her adımın ticari ve mesleki olduğu kadar insani bir karşılığının olduğu bilinciyle yola çıktık, bu bilinçte bir ekip oluşturduk. Üretmekten, yenilenmekten ve gelişmekten başka şansımız yok. Bu noktada ATSO, çok önemli bir noktada durmaktadır. Çağ dönüşüyor, üretim ve tüketim alışkanlıkları farklılaşıyor. Artık geleneksel yöntemler yerini bilime, otomasyona, Ar-Ge'ye, dijital uyumlanmaya bırakıyor. Bizler, ATSO'nun bu yenilenen bakış açılarıyla yönetilmesi gerektiğini savunuyoruz. Tarımdan hayvancılığa, turizmden hizmet sektörüne, sanayi üretiminden e-ticarete uzanan geniş bir yelpazede, tüm çalışmaların yeniden kurgulanması gerekiyor. Pek çoğu bugüne kadar çok fazla dillendirilmemiş, düşünülmemiş onlarca yenilikçi projemiz var. Oldukça kapsamlı bir yoğunluğa sahip tüm bu projelerimizin ayrıntılarını, ileriki günlerde sizlerle paylaşacağız” dedi.

“Biz daha iyisini yapacağız”

Ortak aklın gücüne inandıklarını belirten Fatih Batı, “Kıymetli üyelerimizin desteklerine güveniyoruz. Şu hususun altını özellikle çizmek isterim; daha önceki oda yönetimleri de ellerinden geleni yaptılar ve şehrimiz için çalıştılar. Kendilerine, sundukları her katkı için çok teşekkür ediyoruz ama biz, daha iyisini yapacağımıza inanıyoruz. Çünkü biliyoruz ki yenilik geliştirir. Bu duygu ve düşüncelerle ATSO yönetimine adaylığımızı açıklıyoruz. Üyelerimizin teveccüh göstermesi halinde, doğrudan onların gereksinimlerini karşılayacak bir takım çalışmalar yapacağız. Mobilyacılar Sitesi kurulacak. Toptancılar Sitesi ve Tekstil Kent kurulacak. Ayakkabıcılar Sitesi ve Tır, Kamyon ve Traktör Galericileri Sitesi kurulacak. Belediyelerle görüşüldükten sonra Tır, Kamyon ve Minibüs Garajı kurulacak. Turizm Kent kurulacak, Kapadokya'nın giriş kapısı değil kalbi olan Aksaray'da yatak kapasitesinin arttırılması için girişimler başlatılarak Aksaray turistik turların ana güzergahlarından birisi haline getirilecek” şeklinde konuştu.

Yasin Can

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