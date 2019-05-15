ATV ile 30 metrelik uçuruma yuvarlandılar: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, iftar saati Kestel İlçesi Şevketiye Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, farklı sağlık kuruluşlarında çalışan 6 kişilik sağlık grubu çalışanı iftar için Şevketiye Mahallesinde bulunan ormanlık alana gitti. Burada iftar yapan gruptan 25 yaşındaki Görkem Sarıkaya ve 24 yaşındaki Mustafa Parmak gezinti için ATV ile sarp kayalıklara tırmandı. Bu esnada motorun hakimiyetini kaybeden Görkem Sarıkaya ve Mustafa Parmak 30 metrelik yükseklikten aşağıya doğru yuvarlandı.

Çığlık seslerini duyan arkadaşları hemen yanlarını giderek ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralıların durumunun ağır olduğunun farkına varan arkadaşları sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. 30 metrelik uçurumda mahsur kalan yaralıları çıkartmak için AFAD, NAK, UMKE, AKUT ve İtfaiye ekipleri de çağrıldı. Ağır yaralı olarak çıkartılan 25 yaşındaki Görkem Sarıkaya yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, yuvarlanmanın etkisiyle vücudunun bir çok yerinde kırıklar oluşan ve yaralı Mustafa Parmak olay yerindeki tedavisinin ardından Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Parmak'ın sağlık durumu ciddiyetini korurken, olay yerinde hayatını kaybeden Görkem Sakarya savcılık incelmesinin ardından Bursa Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Hakan Gönül - Fatih Çapkın