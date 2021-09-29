İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

ATV ile ormanlık alanda gezerken metrelerce yükseklikten aşağıya yuvarlandılar

ATV ile ormanlık alanda gezerken metrelerce yükseklikten aşağıya yuvarlandılar
ATV ile ormanlık alanda gezerken metrelerce yükseklikten aşağıya yuvarlandılar

İstanbul Sarıyer’de yabancı uyruklu 2 şahıs, ormanlık alanda gezinti yapmak için kiraladıkları ATV’nin hakimiyetini kaybedince metrelerce yükseklikten aşağıya yuvarlandı. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, Sarıyer Bahçeköy'de dün saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Türkiye'ye gezmek için gelen 2 kişi Bahçeköy'de bulunan ormanlık alana gezintiye çıktı.

ATV kiralamaya karar veren iki arkadaş 1 saatlik tur aldı. 1 saat boyunca gezen şahıslar turun sonunda kullandıkları ATV'nin hakimiyetini kaybederek metrelerce yükseklikten aşağıya yuvarlandı. Daha sonra yoldan geçen vatandaşlar durumu 112 Acil çağrı merkezi ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı şahısları düştükleri yerden sedye yardımıyla çıkartıp ambulanslara koydu. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan şahıslar daha sonra Seyrantepe Hamidiye Etfal Hastanesine götürüldü.

Hasan Zahid Ezim
 

İLGİLİ HABER
Bayburtta trafik kazası: 7 yaralı Bayburt’ta trafik kazası: 7 yaralı
İLGİLİ HABER
Ataşehir Temde feci kaza: 2 yaralı Ataşehir Tem'de feci kaza: 2 yaralı
İLGİLİ HABER
Kuzey Marmara Otoyolunda trafik kazası: 2 ağır yaralı Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafik kazası: 2 ağır yaralı
İLGİLİ HABER
Tatvanda trafik kazası: 7 yaralı Tatvan'da trafik kazası: 7 yaralı

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.