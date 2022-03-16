Aubameyang: “Yarın ne olacağını çok iyi biliyoruz”

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında yarın Galatasaray ile 0-0'ın rövanşında deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Barcelona'da golcü futbolcu Pierre-Emerick Aubameyang, karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Yarınki maça hazır olduklarını ifade ederek sözlerine başlayan Aubameyang, “Yarınki maça hazırız. Yarın ne olacağını çok iyi biliyoruz ve kazanmak için çok istekliyiz. Takım olarak kazanmak için hazırız” dedi. Barcelona'ya transferinin ardından 9 maçta attığı 6 golle takıma adaptasyon sürecini kolay atlattığını da söyleyen golcü futbolcu, “Aslında bunu bekliyordum. Çok mutluyum ve çok çalıştım. Mutluyuz. Arkadaşlarımın da desteğiyle adaptasyon sürecini çok çabuk atlattım ve bunun için de mutluyum. Tabii ki daha iyi performans göstereceğimi düşünüyorum. Oldukça iyi bir takıma geldim ve sıkı çalışıyoruz. Yaptıklarımla bunu göstereceğim” diye konuştu.

“Ne yapmamız gerektiğini çok iyi biliyoruz”

Orta sahada mı yoksa sol kanatta mı kendisini daha rahat hissedip hissetmediği yönündeki soruyu yanıtlayan Aubameyang, “Tam olarak bilmiyorum. Burada ortada oynuyorum ama solda da iyi hissettiğim dönemler oldu. Takıma katkıda bulunmak istiyorum ve nerede katkıda bulunursam, orada oynamak sorun olmayacaktır benim için. Xavi yapabileceklerimi biliyordu ve baskı kurmayı öğretti. Dar alanda baskı kurma konusunda çalıştık. Birlikte iyi çalıştığımızı söyleyebilirim” dedi. Galatasaray deplasmanına kazanmak için geldiklerini yineleyen başarılı forvet, “Bizim için en önemlisi yarın. Avrupa maçı olduğu için önem veriyoruz. Buraya kazanmak için geldik. Galatasaray ilk maçta savunma anlamında çok iyiydi ama biz ne yapmamız gerektiğini çok iyi biliyoruz. Maça motiveyiz. Buraya geldikten sonra 6 gol attım ve çok mutluyum. Adaptasyonu bu kadar hızlı geçireceğimi bilmiyordum. Her şey istediğim gibi gidiyor. Bunun da hem bireysel hem de takım olarak meyvelerini alıyoruz” açıklamasında bulundu.

“Bu statta oynamak her zaman özeldir”

Takım arkadaşlarıyla çok ilişkileri olduğunu söyleyen Aubameyang, “Çok iyi bir ilişkimiz var. Guzman'la çok iyi idmanlar yapıyoruz. Oyuna bakış açısı ve asistleri çok iyi. Yıllardır tanıyorum kendisini. Kendisiyle çok iyi anlaşıyoruz ve daha da çok çalışmamız gerekiyor” dedi. Galatasaray deplasmanında oynamanın her zaman çok özel olduğunu da söyleyen Aubameyang, “Burada çok iyi atmosferler oluyor. Gomis'i de tanıyorum. Ona çok saygı duyuyorum. Hem insan hem de forvet olarak çok iyi birisi. Galatasaray çok iyi bir durumda ama nemlisi bizim nasıl bir futbol ortaya koyacağımız. Yarın bunun için sahaya çıkacağız. Defansif olarak oldukça iyi bir rakip vardı ilk maçta ama yarın daha ritimli oynayarak savunmayı bozmaya çalışacağız” dedi. Son olarak Dembele hakkında konuşan Aubameyang, “Dembele'nin kalıp kalmaması onun kararı. Ben kalmasını isterim ve umarım bir müddet daha birlikte oynamaya devam ederiz” diyerek sözlerini tamamladı.

Bozhan Memiş - Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu