Av sezonu bitti, tekneler limana çekildi

Balık sezonunu değerlendiren Ordulu balıkçı Şükrü Çelebi, "Sezonumuz çok güzel geçti. Bereketli geçti. Karadeniz'de avlandık. Şuan da ağları fora ettik. Bu gece av yasağı var. Ağlar bakıma girecek. Şuan da temizliğini yapıyoruz. Birazdan çıkaracağız. Yasak başlayacak. Sezonumuz bitti. Yeni sezona hazırlık yapılacak. Bakımları yapılacak ağların. En çok balığı Giresun ile Ereğli arasında Zonguldak arasında tuttuk. Balıklar bu sene iyiydi. Fiyatlarda güzeldi. Sezonu bereketli bir şekilde kapattık" dedi.

Osman Aksu