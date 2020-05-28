Av sezonu dışında tavşan avladı, bin 584 TL ceza yedi

Dün gece Kofçaz ilçesinde Kofçaz Emniyet Müdürlüğü, Kofçaz İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı kontrollerde orman içinde bir kişinin dolaştığı görüldü. Sırtında tüfeği olan kişiyi inceleyen ekipler, kişinin üzerinde derisi yüzülmüş bir yaban tavşanı buldu. Yaklaşık 40 santimetre boyundaki yaban tavşanının sezon dışında avlayan kişiye cezai yaptırım uygulandı. Şahsa süre dışında avlanmaktan 628 TL para cezası, yaban tavşanı için tazminat olarak 956 TL ile birlikte toplam bin 584 TL para cezası kesildi. Müdürlük yetkilileri, kolluk kuvvetleriyle birlikte denetimlerin daha sıkı bir şekilde devam edeceğini bildirerek, avcıların sezon dışında avlanmamaları yönünde uyarıda bulundu.

Tansu Edip Gökbudak

