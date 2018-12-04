Av tüfeğini temizlerken kendini vurdu...

Olay, Şehzadeler ilçesi Yarhasanlar Mahallesi 2305 sokak üzerinde bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Emin. A (65) isimli şahıs av tüfeğini temizlerken kazayla ateş alması sonucu omzunda yaralandı. silah seslerinin duyan apartman sakinleri durumu hemen 112 ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri yaralı Emin A'ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Manisa Şehir Hastanesine Kaldırdı. Yaralı şahsın hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

