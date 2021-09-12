Avcı: 'Oyun olarak memnunum ama skor olarak memnum değilim'

Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Galatasaray ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Avcı, geçen sene şampiyonluğu bir golle kaçırmış, onun üzerine genç transferler yapmış bir takıma karşı oynadıklarını belirterek, "Sarı-kırmızılıların daha hızlanan, koşu temposu yüksek bir takım. En önemlisi geçiş takımına karşı oynadık. Son 3 maçta attıkları 3 gol geçiş golleriydi. Bununla beraber yüksek şiddetle en fazla öne doğru koşu yapan takım. Biz de buna karşı olarak hem topa sahip olmamız, hem de top bizde olduğunda, set oynarken savunma güvenliği doğru olmamız gerekiyordu. İlk yarı her zaman olmayacak senaryolarla karşılaştık. Bireysel kayıpları böyle rakipler cezalandırılabiliyor. Bu konuda cezalandık. Ama oyunun ilk yarısında bir bölümden sonra hiç vazgeçmedik. Bu yörenin, coğrafyanın genetiğinde olduğu gibi vazgeçmeden devam ettik. İlk yarının ortalarından sonra topa sahip olarak pozisyonlara girerek golü de bularak içeri girdik" dedi.

Avcı, ikinci yarı beraberliği yakaladıklarını, ardından da galibiyeti kaçırdıklarını belirterek, "İkinci yarı rakibin 1, bizim çok fazla pozisyonumuz var. Oyunu domine ettik hem böyle rakiplere karşı 2-0 geri düşüp vazgeçmeyerek, büyük takım refleksi göstermek çok önemliydi. Oyun olarak memnun, skor olarak memnun değilim. Kazanmak istiyorduk. Geriden dönüp galibiyeti kaçırdık diye düşünüyorum. Bu kadar bireysel hata olabilecek değil, ama bunlar futbol içinde var" şeklinde konuştu.

Abdülkadir Ömür'e taraftar tepkisine ilişkin ise Avcı, "Kolay süreç değil. Yaşadıkları da kolay değil.Performansında inişler, çıkışlar olabilir. Şehir, sizler, bizler bu yetenekli oyuncuya sahip çıkacağız. Yarın sonradan girip maç kazandıracak. Değerli, yetenekli oyuncumuz, ona sahip çıkmamız gerekiyor. O da kolay süreçlerden geçmiyor. Milli takıma gitti, sakatlıklar yaşadı, önceki sene yaşadı, tekrar toparlamak zor. O tür oyuncular bizi şampiyon yapacak. İniş çıkışlar olacak ama bazen onun yerine giren oyuncu bir şeyler yapacak. Bu işin içinde var. Biz ona destek olacağız, o daha fazla çalışacak. Değerli bir oyuncu. Böyle oyuncuyu kaybetmenin kolay olmaması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Gökmen Şahin

