Avcı, Roco'yla özel görüştü

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Victor Ruiz'in yaşadığı sakatlık nedeniyle önümüzdeki karşılaşmalarda Vida'yla birlikte forma giyecek olan Enzo Roco'yla bir görüşme yaptı. Slovan Bratislava, Kayserispor ve Kasımpaşa karşılaşmalarında forma giyen 27 yaşındaki futbolcu, ilk yarıda kalan 3 karşılaşmada da ilk 11'de sahaya çıkacak. Avcı, Ruiz'in yokluğunda Vida'yla birlikte forma giyecek olan Enzo Roco'dan antrenmanlarda da özel istekte bulunuyor. Bu futbolcunun boy avantajını kullanmasını isteyen Avcı, Slovan Bratislava karşılaşmasında olduğu gibi özellikle duran toplarda rakip savunma arasında gol aramasını istiyor.

Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu