Avcı'dan 1'i mecburi, 2 değişiklik

Süper Lig'in 13. haftasında taraftarı önünde Kayserisopr'la karşı karşıya gelen Beşiktaş'ta, Abdullah Avcı ideal kadroyla takımı sahaya sürdü. Konyaspor karşılaşmasına göre takımda 2 değişiklik meydana geldi. Geçen hafta oynanan mücadelede yaşadığı sakatlık sonrasında ilk yarıyı kapattığı öğrenilen Victor Ruiz'in yerine bu mücadelede Enzo Roco forma giyerken, kenara alınan bir diğer isim ise Pedro Rebocho oldu. Kayserispor önünde hücum gücü yüksek bir kadro tercih eden Avcı, Rebocho'nun bölgesine Caner Erkin'i çekerken, sol açıkta ise Kevin N'Koudou'ya formayı verdi.

Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu