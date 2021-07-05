İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Avcılar E-5 Yanyol Caddesi'nde sıkışmalı kaza: 2 yaralı

Avcılar E-5 Yanyol Caddesi'nde sıkışmalı kaza: 2 yaralı
Avcılar E-5 Yanyol Caddesi'nde sıkışmalı kaza: 2 yaralı

E-5 Yanyol Caddesi Avcılar-Beylikdüzü istikametinde 2 aracın karıştığı sıkışmalı trafik kazası gerçekleşti. Araç içerisine sıkışan 2 yaralı, itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

Avcılar E-5 Yanyol Caddesi’nde sıkışmalı kaza: 2 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, saat 23.15 sıralarında E5 Yanyol Caddesi Avcılar-Beylikdüzü istikametinde meydana geldi. İddiaya göre sürücü hakimiyetini kaybeden 34 S 7406 ve 34 BCG 485 plakalı 2 otomobil yanyoldaki refüje çıktı.

Otomobillerden biri refüjde bulunan otoyol aydınlatma direğine çarparken diğer araç ise yaya üst geçidine çarptı. Kaza yapan araçlardaki 2 kişi bulundukları yerde sıkışarak mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, sıkışma sonucu yaralanan 2 kişiyi araç içerisinden çıkarttı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonucu E-5 Karayolu'nda uzun araç kuyrukları oluşurken, kazaya karışan araçların vinç yardımıyla kaldırılması ve otoyolun temizlenmesiyle trafik akışı normale döndü.

Ensar Kıranlıoğlu
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.