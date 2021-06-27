Avcılar Yeşilkent imar sorunu İBB Meclisi'nde

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Avcılar Belediyesi çalışanlarının yürüttüğü Yeşilkent Mahallesi Kısmi Revizyon Nazım İmar Planına ilişkin çalışmalar tamamlanarak, İBB Meclisine iletildi.

Nazım Plan kararlarının Yeşilkent halkı ile paylaşılması ve birlikte değerlendirilmesi amacıyla dün bir toplantı düzenledi. Toplantıda yaklaşık bir yıldır Yeşilkent Mahalle sakinlerinin sorun ve ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek, yaşayan ve uygulanabilir bir plan yapılmasını sağlamak amacıyla Yeşilkent İmar Planı Ofisi'nde yürütülen çalışmaların sonuçları halkla paylaşıldı.

Toplantıda konuşan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli şunları söyledi:

“Yeşilkent 1/5000'lik İmar Planı İstanbul Büyükşehir Belediyemize gitti ve meclis genel kurulunda İmar Komisyonuna sevk edildi. Hayırlı uğurlu olsun. Plan yasa gereği İBB'nin ilgili komisyonlarında tartışılıyor. Komisyon raporunu hazırlayacak ve yine İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde onaylanmak suretiyle umarım kısa süre içerisinde yürürlüğe girecek. Bu imar planının önemli bir özelliği var. Bu imar planı İBB ve Avcılar Belediyesi çalışanlarının Yeşilkent'e yaklaşık bir yıldır kamp kurup, Yeşilkent halkının görüş ve önerileri ile katılımcı bir şekilde alması ile hazırlandı. Yeşilkent sizin, bu plan da sizlerin planı. Plana sahip çıkma zamanı. Plan sadece bir kişinin sorununu çözmek için yapılmıyor. Plan, tüm Yeşilkent'in sorunlarını çözmek için yapılıyor. Plan geldiğinde çocuklarımızın yürüyerek gidip gelebileceği okullara, parklara sahip olacağız. Yeşilkent deyince alt yapı sorunlarından çokça bahsediyoruz. Yol ve sokaklarımızdaki asfalt ve çökme sorunlarını biliyoruz. Bu planla Yeşilkent, altyapıyla, yürüyüş alanlarıyla, caddesiyle sokağıyla, parkıyla tastamam bir mahalle haline gelecek. Bunun yanı sıra sağlık ocağı, belediye hizmet binası sorunlarını da çözecek. Uzun yıllardır beklenen bireysel tapulara da Yeşilkent halkı bu planla kavuşmuş olacak. Planla birlikte korkmadan yaşayabileceğiniz, güvenli, sağlıklı binalara kavuşma şansınız olacak. Yapılarını gece gündüz kaçak yapmak zorunda kalmayacaksınız.”

“Önümüzde yeni sorumluluk ve görevler var”

Hançerli, “Bir 1/5000lik İmar planımızın İBB Meclisi'nde onaylanmasını el birliği ile sağlamak. Hemen akabinde 1/1000'lik imar uygumla planımızı yapacağız. Onu da yürürlüğe sokacağız. Yeşilkent yenilenmeye, yeşilliğini güçlendiren bir kent olmaya başlayacak. Güveniniz için çok teşekkür ediyorum. Daha birlikte yürüyecek çok yolumuz var” ifadelerini kullandı.