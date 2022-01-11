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Avcılar'da 1 kişinin öldüğü göçük olayında 3 gözaltı

Avcılar'da 1 kişinin öldüğü göçük olayında 3 gözaltı
Avcılar'da 1 kişinin öldüğü göçük olayında 3 gözaltı

Avcılar’da inşaat alanında 1 işçinin hayatını kaybettiği, 1 işçinin de yaralandığı göçük olayıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan müteahhit, ustabaşı ve kepçe operatörü adliyeye sevk edildi.

Avcılar’da 1 kişinin öldüğü göçük olayında 3 gözaltı - Tıkla İzle

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Avcılar Merkez Mahallesi Talimhane Sokak'ta inşaat alanında toprak kayması sonucu göçük meydana gelmişti.

Göçükten kurtarılan İsa Eğice, ambulansla Bakırköy'deki Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış ve toprak altında kalan Sinoplu işçi Cemal Eken ise hayatını kaybetmişti. Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı "Taksirle ölüme sebebiyet verme" olayı ile ilgili soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında müteahhit Metin K., ustabaşı Arif E. ile kepçe operatörü Sinan A. için gözaltı kararı verildi. Kararın ardından polis merkezine götürülen 3 şüpheli, buradaki ifadelerinin ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

Medeni Topaloğlu
 

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