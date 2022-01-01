Avcılar'da Aile Sağlığı Merkezi'nde doktora yumruklu saldırı kamerada

Olay, dün öğlen saatlerinde Tahtakale Mahallesi 13 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde yaşandı. İddiaya göre, Velit Çelebi isimli doktor Korona Virüs aşısı için gelen karı kocaya sıra olduğunu ve beklemeleri gerektiğini söyledi. Olay üstüne çiftin yanında bulunan ve 40'lı yaşlardaki oğulları duruma sinirlenip Çelebi ile tartıştı. Tartışmanın ardından şahıs Çelebi'nin yüzüne vurmaya başladı. Yaşanan olay üstüne polis çağrıldı. Doktora saldıran şahıs ise olay yerinden kaçtı. Çelebi konuyla ilgili şikayetçi oldu. Polisin çalışması devam ederken yaşanan anlar Aile Sağlığı Merkezi'nin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, şahısın Doktor Çelebi ile tartışması ve sonrasında ise Çelebiye yumruklar savurması görüldü. Görüntülerin devamında ise olay yerinde bulunan diğer sağlık çalışanlarının araya girmeleri görüldü.



Murat Delice



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