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Avcılar'da anne ve kızı çatıdan uçan parçalardan son anda kurtuldu

Avcılar'da anne ve kızı çatıdan uçan parçalardan son anda kurtuldu
Avcılar'da anne ve kızı çatıdan uçan parçalardan son anda kurtuldu

Avcılar’da akşam saatlerinde etkili olan fırtınadan dolayı 4 katlı binanın çatısındaki parçalar uçtu. Sokaktan geçen anne ve kızı, kopan parçaların üzerlerine düşmesinden saniye farkıyla kurtulurken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Avcılar’da anne ve kızı çatıdan uçan parçalardan son anda kurtuldu - Tıkla İzle

Olay, akşam saatlerinde Avcılar Cihangir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı bir binanın çatı katındaki bazı parçalar fırtınanın etkisiyle koptu. Kopan parçalar binanın bulunduğu sokağa düştü. Olay yaşanmadan saniyeler önce sokaktan geçen anne ve kızı ise facianın eşiğinden döndü. Yaşanan olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı öğrenildi.

Çatıdan kopan parçaların düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı

Fırtınanın etkisiyle 4 katlı binanın çatısından kopan parçaların düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir anne ve kızın sokaktan geçtiği, saniyeler sonra ise binanın çatısından kopan parçaların yere düştüğü görülüyor.

Ensar Kıranlıoğlu - Murat Delice

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