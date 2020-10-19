Avcılar'da baltalı saldırıda yaralanan kadın dehşet anlarını anlattı

Avcılar'da aralarında husumet bulunan komşular arasında çıkan kavgada Mevlüt Çakır ve Ayşe Çakır isimli karı koca baltalı saldırıda yaralanmıştı. Çıkan kavgayla ilgili 3 kişi gözaltına alınıp adliyeye sevk edilirken yaşanan dehşet anlarını Ayşe Çakır(45) anlattı. Çakır, daha öncede çocuklar yüzünden kavgalı olduklarını ifade ederek, “Dün araç park yerinde biraz ileride olduğu için ‘bu arabayı nasıl buraya park edersiniz' diye küfürler yağdırdılar. Daha sonra baltaları ve sopalarla geldiler vurdular. Benim sağ ve sol bacağıma vurdular, bacaklarımda ezilme var. Eşimin ise kalçasında ve kafasında var ” dedi.

Murat Delice