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Avcılar'da bariyerlere çarpan araç takla attı: 1 yaralı

Avcılar'da bariyerlere çarpan araç takla attı: 1 yaralı
Avcılar'da bariyerlere çarpan araç takla attı: 1 yaralı

Avcılar E-5 karayolunda şerit değiştirmek isterken kontrolünü kaybeden bir araç sürücüsü bariyerlere çarptı. Kazada yaralan bir kişi ambulans la hastane kaldırıldı.

Kaza Avcılar E-5 karayolu Beylikdüzü istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Selami Kayaduman yönetimindeki 34 ZT 6290 plakalı otomobil şerit değiştirmek isteği sırada kontrolden çıkarak bariyerleri çarptı. Takla atan araç yaklaşık 50 metre sürüklendi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yardımı ile sürücü Kayaduman ters dönen araçtan çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle çevrede güvenlik önlemleri alındı. Trafik ise bir süre ekipler tarafından kontrollü olarak tek şeritten sağlandı. Aracın çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Kazayı gören Nail Yılmaz “Ben camdan bakarken aracın sol şeritten gelip takla attığını gördüm. Biraz hızlıydı. Ekiplerle birlikte arkadaşı çıkardık. Durumu iyi. Hastaneye kaldırıldı” dedi.

Hacer İnci - Tuncay Pehlivan

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