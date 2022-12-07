Avcılar'da beyzbol sopalı yol verme kavgası kamera

Olay, dün öğle saatlerinde Avcılar'da meydana geldi. İddiaya göre, 5 yaşındaki kızı ile eve doğru yola çıkan Mehmet Kara, sokakta karşıdan gelen bir sürücü ile yol verme tartışması yaşadı. Karşıdan gelen sürücü, arabasından aldığı beyzbol sopasıyla yanında küçük kızı olmasına aldırış etmeden Kara'ya saldırdı. Kucağında çocuk olan Mehmet Kara Kaçmaya çalışsa da sürücü peşini bırakmayarak defalarca darp etti. Aldığı sopa darbeleriyle küçük kızı yere düşen Kara, mahalle sakinlerinin araya girmesiyle kurtuldu. Sopalı saldırgan, Avcılar Asayiş Büro ekipleri tarafından kısa süre sonra gözaltına alındı.

Şaban Tektaş - Erdal Can İçelli

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