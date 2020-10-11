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Avcılar'da bir binanın balkonu çöktü

Avcılar'da bir binanın balkonu çöktü
Avcılar'da bir binanın balkonu çöktü

Avcılar'da 5 katlı bir binanın en üst katında bulunan balkon çöktü. Can kaybının yaşanmadığı olayda, bina belediye ekiplerince boşaltıldı.

Avcılar'da bir binanın balkonu çöktü - Tıkla İzle

Olay, Avcılar Gümüşpala Mahallesi Çobansuyu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 5 katlı binanın en üst katında bulunan balkon çöktü. Çökme esnasında yoldan geçen kimsenin olmamasının faciayı önlediği olayda can kaybı yaşanmazken, 2 araçlarda maddi hasar meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye ve belediye ekiplerinin geldiği olayda, binada yaşayan vatandaşlar dışarı çıkarıldı. Ekipler tarafından yapılan teknik inceleme sonrasında mühürlenip mühürlenmeyeceğinin belli olacağı apartmanın, 1 ay sonra kentsel dönüşüm kapsamında yenileneceği öğrenildi.

Çöken balkonun bulunduğu apartmanda yaşayan Gülseli Çetinkaya, "Geçen sene oturulur raporu verilen evden şimdi bizi attılar. Dışarıda kaldık, nereye gideceğiz. Biz 5 kişiyiz, nerede kalacağız. O daire boştu. Depremde de daire öyleymiş. Balkonu yıkılan daire depremde ayrıktı. Bir senedir oturuyoruz. Binayı mühürleyeceğiz diyorlar. 1 ay içinde taşınacaktık" ifadelerini kullandı.

Evde yemek yedikleri esnada sesleri duyduğunu söyleyen Berfin Tayfur ise, "Ses geldi balkona çıktık. Şaşırdık. Hepimiz dışarıya çıktık. Korktuk, panikleyerek dışarı çıktık. Bina eski. 2 ay içinde yıkılmasını bekliyorduk. Bugün de böyle bir olay gerçekleşti" şeklinde konuştu.

Armağan Yılmaz - İrem Demir
 

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