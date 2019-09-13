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Avcılar'da denize düşen genç kayalıklara sıkıştı

Avcılar'da denize düşen genç kayalıklara sıkıştı
Avcılar'da denize düşen genç kayalıklara sıkıştı

Avcılar’da sahilde denize düşen Fas uyruklu 21 yaşındaki genç kayalıklara sıkıştı. Genç itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir buçuk saatlik çalışması sonrasında kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Avcılar’da denize düşen genç kayalıklara sıkıştı - Tıkla İzle

Olay, Denizköşkler sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fas uyruklu Hamza Khoumsi (21) arkadaşları ile birlikte kayakların üzerinde yürürken bir anda ayağı kayarak denize düştü. Dalganın şiddeti ile kayalıkların arasına sıkışan genç için çevredeki vatandaşlar itfaiye, polis ve ambulans ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, genci kurtarmak için çalışma başlattı.

İtfaiye erleri düşmemek için birbirini tuttu

İtfaiye erlerinin kaygan zeminde düşmemek için birbirini tuttuğu görüldü. Yaklaşık 1 buçuk saatlik uğraşın ardından kayalıkların arasında sıkışan genç kurtarıldı. Genç hazır bekletilen ambulansla hastaneye kaldırılırken, soğuktan titrediği görüldü. Fas uyruklu gencin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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