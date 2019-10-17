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Avcılar'da depremde zarar gören caminin ikinci minaresinin sökümü başladı

Avcılar'da depremde zarar gören caminin ikinci minaresinin sökümü başladı
Avcılar'da depremde zarar gören caminin ikinci minaresinin sökümü başladı

Avcılar'da bir minaresinin sökümü tamamlanan caminin ikinci minaresinin de sökümüne başlandı. Minarenin söküm anı havadan böyle görüntülendi.

Avcılar’da depremde zarar gören caminin ikinci minaresinin sökümü başladı - Tıkla İzle

26 Eylül 2019 da Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 şiddetinde depremde zarar gören Avcılar'da Hacı Ahmet Tükenmez Camisinin minarelerinden ikincisinin söküm işlemi devam ediyor. Caminin 2 minaresinden birisinin bir kısmı yıkılmıştı. Yıkılan minarenin söküm işlemleri geçtiğimiz Cumartesi ve Pazar günü dev vinç yardımı ile tamamlandı. İbadete kapalı olan caminin ikinci minaresi de bugün ekipler tarafından sökülmeye başlandı. Çevrede yaya geçişi ve araç geçişi için yollar kapatılırken sökülen ikinci minare drone ile görüntülendi.

Erdal Can İçelli

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