Avcılar'da direksiyon kursu öğretmenlerine saldırı kamerada

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Avcılar Firuzköy Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, kimliği belirsiz şahıslar, direksiyon sınav alanında eğitim veren öğretmenlere kurs sırasında saldırıda bulundu. Şüphelilerin bu eylemlerinin sebebi henüz bilinmezken olay sonrası ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Saldırganlar polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken yaşanan korku dolu anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

O anlar cep telefonu kamerasında

Saldırı anı çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde şahısların sınav alanında eğitim vermekte olan direksiyon öğretmenlerine bağırarak araçlardan çıkarmaya çalıştığı görüldü.

Mert Yıldırım - Erdal Can İçelli

