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Avcılar'da doktora yumruk atan şüpheli tutuklandı

Avcılar'da doktora yumruk atan şüpheli tutuklandı
Avcılar'da doktora yumruk atan şüpheli tutuklandı

Avcılar’da Aile Sağlığı Merkezi’ne korona virüs aşısı için gelen yaşlı karı kocaya sıra beklemelerini söyleyen doktora yumruk atarak saldıran şüpheli tutuklandı.

Avcılar’da doktora yumruk atan şüpheli tutuklandı - Tıkla İzle

Avcılar Tahtakale Mahallesi 13 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde dün yaşanan olayda, Velit Çelebi isimli doktor, korona virüs aşısı için gelen karı kocaya, beklemeleri gerektiğini söylemiş, olay üstüne çiftin yanında bulunan damat duruma sinirlenip Çelebi ile tartışmıştı. Tartışmanın ardından şahıs, Çelebi'nin yüzüne vurmaya başlamış, olay yerine polis çağrılmıştı. Olayın ardından doktora saldıran M.S.E., polis ekipleri tarafından aynı gün yakalanarak gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen M.S.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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