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Avcılar'da düğünde çıkan kavgada 6 kişi tutuklandı

Avcılar'da düğünde çıkan kavgada 6 kişi tutuklandı
Avcılar'da düğünde çıkan kavgada 6 kişi tutuklandı

Avcılar’da bir düğün salonunda yabancı uyruklu kişilerin düğününde çıkan kavgada polise mukavemet eden ve olaya karışan 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Avcılar'da düğünde çıkan kavgada 6 kişi tutuklandı - Tıkla İzle

Olay, dün akşam Avcılar Parseller Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu kişilerin düğününde davetlilerden biri alkolü fazla kaçırınca salonda kavga çıkardı. Olay salonun dışına taşarken, vatandaşlar polise haber verdi.1 kişinin yaralandığı olayda, polis ekipleri kavgaya karışanları gözaltına alarak karakola götürdü.

Olaya karıştığı tespit edilen B.M., A.E., R.S., R.N., M.H. ve S.H., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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