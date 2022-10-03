Avcılar'da düğünde çıkan kavgada 6 kişi tutuklandı

Olay, dün akşam Avcılar Parseller Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu kişilerin düğününde davetlilerden biri alkolü fazla kaçırınca salonda kavga çıkardı. Olay salonun dışına taşarken, vatandaşlar polise haber verdi.1 kişinin yaralandığı olayda, polis ekipleri kavgaya karışanları gözaltına alarak karakola götürdü.

Olaya karıştığı tespit edilen B.M., A.E., R.S., R.N., M.H. ve S.H., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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