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Avcılar'da E-5 yan yolda kesim alanı trafiği

Avcılar'da E-5 yan yolda kesim alanı trafiği
Avcılar'da E-5 yan yolda kesim alanı trafiği

Avcılar E-5 yan yol üzerinde bulunan kesimhane ve kurban satış alanı nedeniyle trafik yine durdu. Oluşan yoğunluk dron ile havadan görüntülendi.

Avcılar’da E-5 yan yolda kesim alanı trafiği - Tıkla İzle

Avcılar Cihangir Mahallesi Mevkii E-5 yan yol üzerinde belediye tarafından her sene olduğu gibi bu senede kurulan kurban kesim alanı nedeniyle yine trafikte benzer yoğunluk oluştu. Kesim alanına girmeye çalışan ve yan yollara bırakan araçların oluşturduğu trafik yaklaşık 1 kilometreyi buldu. Oluşan trafik yoğunluğu dron ile havadan da görüntülendi. Öte yandan kurban kesim alanı girişindeki yoğunluğa kalmamak için bazı vatandaşlar ise toprak alanlardan alana ulaşmaya çalıştı.

Trafikte kalan Murat Eskici isimli bir vatandaş, “Her sene oluyor böyle bir trafik kurban kesiminden dolayı” dedi.
Her sene aynı kesim alanına geldiğini ifade eden bir diğer vatandaş ise, "Bayağı bir yoğunluk var. Her sene geliriz her sene de bu sıkıntıyı çekeriz. Yoğun ama söyleyecek bir şey yok. Allah herkesin hayrını kabul etsin” diye konuştu. Yoğunlukta kalan bir diğer vatandaş ise her yıl aynı alana geldiklerini ancak trafik açısından daha tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.

Murat Delice - Mert Yıldırım

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