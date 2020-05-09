Avcılar'da emekli bir polis boş arazide intihar etti

Olay saat 01.00'da Avcılar İlçesi Cihangir Mahallesi Sarı Asma Sokak üzerinde bulunan boş bir arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir evinden ayrılan emekli polis memuru boş araziye geldi. Boş arazide silahı ile intihar eden emekli polis hayatına son verdi. Silah seslerini duyan vatandaşlar ve polisler durumu sağlık ekiplerine bildirdi.



Alınan ihbar üzerine ise olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ayrıca olay yerine çok sayıda resmi ve özel harekat polisi sevk edildi. Olayın meydana geldiği boş arazide şerit içine alındı. Araziye gelen olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını gerçekleştirdi. Emekli polisin cansız bedeni morga kaldırıldı.



Davut Has