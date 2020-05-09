İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Avcılar'da emekli bir polis boş arazide intihar etti

Avcılar'da emekli bir polis boş arazide intihar etti
Avcılar'da emekli bir polis boş arazide intihar etti

Avcılar'da Emekli polis memuru silahla intihar ederek yaşamına son verdi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından emekli polisin cansız bedeni morga kaldırıldı.

Olay saat 01.00'da Avcılar İlçesi Cihangir Mahallesi Sarı Asma Sokak üzerinde bulunan boş bir arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir evinden ayrılan emekli polis memuru boş araziye geldi. Boş arazide silahı ile intihar eden emekli polis hayatına son verdi. Silah seslerini duyan vatandaşlar ve polisler durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Alınan ihbar üzerine ise olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ayrıca olay yerine çok sayıda resmi ve özel harekat polisi sevk edildi. Olayın meydana geldiği boş arazide şerit içine alındı. Araziye gelen olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını gerçekleştirdi. Emekli polisin cansız bedeni morga kaldırıldı.

Davut Has

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.