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Avcılar'da ev ve iş yerlerini su bastı, yol çöktü

Avcılar'da ev ve iş yerlerini su bastı, yol çöktü
Avcılar'da ev ve iş yerlerini su bastı, yol çöktü

İstanbul’da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Avcılar’da, bazı ev ve iş yerlerini su bastı, evin bahçe duvarı yıkıldı. Yağış nedeniyle çöken yolda İBB aracı mahsur kaldı.

Avcılar’da ev ve iş yerlerini su bastı, yol çöktü - Tıkla İzle

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış bölgesel olarak etkisini sürdürüyor. Avcılar Cihangir Mahallesinde bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Bir sokakta ise çöken yolda araç mahsur kaldı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, mahsur kalan araç kurtarıldı.Daha sonra ekipler su tahliyesi için çalışma başlattı.

Bazı evleri su baskınları oluşurken, vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Suyun bastığı evin bahçe duvarı yağış nedeniyle yıkıldı. Kimsenin o sırada bahçede olmaması faciayı önledi.

Aynı mahallede İSKİ'nin yapıp üzerine toprak dökülen yola İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait araç düştü. Çöken yolda mahsur kalan araç itfaiye ekiplerince halat yardımıyla kurtarıldı. Olaylarda yaralanan olmazken büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

İş yeri su basan koltuk imalatçısı Aydın Şahin, “Yağmur yağınca doğal afet maalesef bizi de vurdu. Koltuk imalatı yapıyoruz, burada ciddi hasarlarımız oldu. Tuvaletin rögarından yaklaşık 50-60 santimetre bir su baskın oldu. Şuan itfaiye yardımıyla birlikte suyu tahliye ediyoruz. Komple su bastı, maalesef 60-70 bin TL'lik hasarımız var” diye konuştu.

Yol çökmesi ile ilgili konuşan görgü tanığı Bedri Altun isimli vatandaş, “Yağmur yağınca burada göçük oldu. Kazmışlar herhalde sonradan yapacaklardı. Araç düşmüş içine araba çekildi, yaralı falan yok” diye anlattı.

Medeni Topaloğlu
 

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