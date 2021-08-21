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Avcılar'da evde yılan paniği

Avcılar'da evde yılan paniği
Avcılar'da evde yılan paniği

Avcılar’da bir evin içinde bulunan elektrik sigortasından çıkan yılan korkuya neden olurken 1 metre boyundaki yılan çağrılan itfaiye tarafından alınarak doğaya bırakıldı.

Avcılar’da evde yılan paniği - Tıkla İzle

Olay, Yeşilkent Mahallesi'nde önceki gün meydana geldi. Evlerinde ses duyan vatandaşlar elektrik sigortası içinde yılan görünce adeta şoke oldu. Paniğe kapılan vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Avcılar itfaiyesi ekipleri eldiven ve yardımcı aparat kullanarak yılanı olduğu yerden çıkardı. Yaşanan anlar ev sakinleri tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Yaklaşık 1 metre boyunda olduğu öğrenilen yılanın ekipler tarafından uygun ortamda doğaya salındığı öğrenildi.

Murat Delice

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