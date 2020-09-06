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Avcılar'da feci kaza

Avcılar'da feci kaza
Avcılar'da feci kaza

Avcılar’da bir mermer dükkanında çalışan gence malzeme yüklemek için yolun karşısına geçmeye çalışırken araç çarptı. Güvenlik kameralarına yansıyan feci kazada metrelerce havaya uçan genç ağır yaralandı.

Avcılar’da feci kaza - Tıkla İzle

Olay, saat 11.30 sıralarında Avcılar Kazım Karabekir Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir mermer dükkanında çalışan Muhammet Gürbüz (21), bir müşterinin mermer alışverişi sonrası aldığı ürünü arabasına taşımak için yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada 34 JP 2989 plaka hafif ticari aracın sürücüsü, yolun karşısına geçmekte olan Gürbüz'e çarparak havaya fırlattı. Gürbüz'ün elinde bulunan mermer çarpmanın etkisiyle o sırada yoldan geçen başka bir araca isabet etti. Kazayı gören vatandaşlar durumu ekiplere ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gürbüz'ü özel bir hastaneye kaldırdı. Hayati tehlikesi bulunan genç hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

Kaza ile ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, Muhammet Gürbüz'e çarpan otomobil sürücüsünü gözaltına aldı. Kaza ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

“Mermerle beraber arabanın üzerine yığıldı”

Çarpmanın etkisiyle mermerin üzerine geldiği araçtaki Bahar Köprücü o anları anlattı. Avcılar istikametine doğru gittiklerini söyleyen Köprücü, ”Biz yolumuzda normal giderken karşıdan bir araç geliyordu. Çocuk da elinde mermerle karşıya geçiyordu. Biz durduk ama o araç durmadı. Çocuğa vurdu, çocuk mermerle birlikte bizim arabamızın üzerine yığıldı kaldı. Durumu ağır. Allah'tan o mermer bizim aracın camdan içine girmedi” diye konuştu.

Erdal Can İçelli

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