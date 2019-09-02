İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Avcılar'da feci olay!

Avcılar'da feci olay!
Avcılar'da feci olay!

Avcılar’da 22 yaşındaki alkollü sürücü, yolda arkadaşlarıyla evine yürüyen 15 yaşındaki kuzenine çarparak ölümüne neden oldu. Yaşanan olay sonrası her iki aile de yıkılırken, olay anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Avcılar'da feci olay! - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre olay, 29 Ağustos günü Avcılar'da yaşandı. Nazar Gül (15), 3 arkadaşı ile birlikte evine yürümek üzere yola çıktı. Bu sırada arkadan aracıyla gelen kuzeni L.G. (22) hızla gençlerin yanından geçmeye çalıştı. Bir anda aracın sesini duyan gençler yolun kenarına çıkarken, Nazar Gül ise panikle aracın olduğu yöne doğru atladı. L.G.'nin kullandığı araç lise öğrencisi Nazar'a çarparak metrelerce havaya savurdu. Ağır yaralanan genç kız olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Genç kız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Yaşanan olay sonrası L.G. Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Firüzköy Karakoluna götürülerek ifade verdi. 81 promil alkollü olduğu öğrenilen L.G., adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hayatını kaybeden genç kız, Esenyurt Cemevi'nde düzenlenen cenaze törenin ardından toprağa verildi.
Öte yandan yaşanan olay ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.  

Murat Delice - Erdal Can İçelli
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.