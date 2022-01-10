Avcılar'da göçük altında kalan işçilerden biri hayatını kaybetti

Olay, saat 14.00 sıralarında Avcılar Merkez Mahallesi Talimhane Sokaktaki bir inşaat alanında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, inşaatın temel kazma sırasında toprak kayması meydana geldi.

Göçük sırasında iki işçi toprak altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerin çalışmasıyla bir işçi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin uzun uğraşı sonucunda ulaşılan diğer işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiplerin, talihsiz işçinin çıkarılmasına yönelik çalışmaları sürerken göçük olan inşaatın yanındaki bina ise tedbir amaçlı boşaltıldı.

Öte yandan, kurtarılarak hastaneye kaldırılan işçinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Medeni Topaloğlu - Erdal Can İçelli - Mert Yıldırım

