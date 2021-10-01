İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Avcılar'da halk otobüsü kaza yaptı, otobüse bariyer saplandı:1'i ağır 4 yaralı

Avcılar'da halk otobüsü kaza yaptı, otobüse bariyer saplandı:1'i ağır 4 yaralı
Avcılar'da halk otobüsü kaza yaptı, otobüse bariyer saplandı:1'i ağır 4 yaralı

E-5 Karayolu Avcılar mevkiinde yağış nedeniyle kontrolden çıkarak kaza yapan halk otobüsünün motor kısmına bariyer saplandı. Kazada otobüs içerisinde bulunan 1’i ağır 4 yaralı itfaiye ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 05:40 sıralarında E-5 Karayolu Avcılar mevkii Topkapı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Talat Şen yönetimindeki 146 numaralı Bakırköy - Boğazköy hattında çalışan ve içerisinde 30 yolcunun bulunduğu otobüs, yağışlı havanın etkisiyle kontrolden çıkarak kaza yaptı.

Otobüsün motor kısmına bariyer saplandı

Kaza sonrası otobüsün motor kısmından araca saplanan bariyer nedeniyle 4 kişi araç içerisinde mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan şahısları çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralanan 1'i ağır 4 kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan yol, halk otobüsünün kaldırılmasıyla normale döndü. Kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
 

Muhammet Emin Arslan - Abdullah Altunbaş
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.