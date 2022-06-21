Avcılar'da hurda yüklü kamyon devrildi

Edinilen bilgilere göre, olay, Tahtakale Mahallesi Ispartakule Kavşağı'nda yaşandı. 34 AGL 862 plakalı hurda yüklü kamyonun sürücüsü, kavşağı dönmek isterken iddiaya göre başka bir aracın sıkıştırması sonucu kaldırıma çıkarak yola devrildi. Olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kamyonda yüklü hurdalar yola saçıldı.

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan kamyon sürücüsü, "Gişelerden çıktım virajı dönerken başka bir sürücü beni sıkıştırdı. Altıma girmemesi için ben kaldırıma çıkmak zorunda kaldım. Kaldırıma çıkınca araba yüklü olunca yattı. Çok şükür emniyet kemerim bağlıydı, herhangi bir sağlık sorunum yok" diyerek olayı anlattı. Trafik ekipleri kamyonun kaldırılması için çalışma başlattı.