Avcılar'da iki kafeyi alevler sardı: Yangın sırasında patlamalar oldu

Avcılar Denizköşkler Mahallesi'nde bulunan bir kafede saat 10.20 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İçeride kimsenin bulunmadığı sırada çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevlerin sardığı kafede iki kez patlama meydana geldi. Kafenin ahşap olması nedeniyle büyüyen alevler yandaki başka bir kafeye sıçrarken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Bu sırada kafelere çıkan sokaklar ise güvenlik gerekçesiyle kapatıldı.

Kafelerden yükselen dumanlar kilometrelerce uzaktan bile görüldü. Yangın itfaiye ekiplerinin yoğun süren çalışmasıyla kontrol altına alınırken, söndürme çalışmaları sırasında 1 itfaiye eri de dumandan etkilendi. İtfaiye erinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangının başladığı kafe adeta küle dönerken, 2. işyerinde ise büyük çapta hasar oluştu. Yoğun dumanın yükseldiği kafeler dron ile görüntülendi.

Yangının çıktığı sırada sahilde olduğu söyleyen Oğuz Karagülmez, "Sahilden çıkarken yangın çıktı. Patlamadan sonra birden alev aldı. Arkadaşlar itfaiyeyi aradı. Yangın kısa sürede yayıldı. İtfaiye geldi" dedi.

Erdal Can İçelli - Hakan Polat - Medeni Topaloğlu - Hacer İnci



