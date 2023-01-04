Avcılar'da inşaat işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı

Yangın, saat 14.00 sıralarında Avcılar Üniversite Mahallesinde Sarıgül Sokakta yapımı devam eden yurt inşaatında çalışan işçilerin kaldığı prefabrik konteynerlerde çıktı. Edinilen bilgiye göre, işçilerin kaldığı 2 katlı konteynerin giriş katındaki tavan çöktü. O sırada öğle molasına gelen 3 tane işçi son anda dışarı çıkarak kurtulurken, çökme sonrası yangın çıktı.

Çökmenin olduğu sırada içerde kalan bir işçi ise yuvaları bulunan güvercinleri uçurarak kurtardı. Konteynerler kısa sürede alevler içinde kaldı. İşçilerin haber vermesiyle sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaptıkları ilk kontrolde kimsenin olmadığını tespit ettikten sonra yangına müdahale etmeye başladı. Yaklaşık 45 dakikalık çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Kimsenin yaralanmadığı yangında konteynerler kullanılamaz hale geldi. İşçiler ise, yangın nedeniyle büyük panik yaşadı.

Yangınla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Yangınla ilgili konuşan ve o sırada içerde olan işçi Doğan Kayra, “Namaz kılacaktım, öğle namazını bitirdim baktım koğuşlar yanıyor. Sonra kimse var mı diye bağırdık? Hemen güvercinler gözüme geldi, 40 tane vardı hemen onları çıkardık. Bir kişi son anda öksürerek çıktı, hemen onunla ilgilendik. İtfaiye gelip yangına müdahale etti. İki üç kişi vardı, onlar da çıktı” dedi.

Yangının kesin çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından belli olacak.

Medeni Topaloğlu



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