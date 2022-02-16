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Avcılar'da iş yerinde korkutan yangın

Avcılar'da iş yerinde korkutan yangın
Avcılar'da iş yerinde korkutan yangın

Avcılar’da tek katlı bir iş yerinde yangın çıktı. Dükkanı açmaya çalıştığı sırada çıkan yangına müdahale eden 17 yaşındaki genç, dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Avcılar'da iş yerinde korkutan yangın - Tıkla İzle

Yangın, saat 08.40 sıralarında Avcılar Cihangir Mahallesi'nde tek katlı bir kasap dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerini açmaya giden 17 yaşındaki genç kepenkleri açtığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Panikleyen genç önce babasını, ardından itfaiyeyi aradı. Dumanlar bir anda tüm iş yerini sararken, yangını söndürmeye çalışan genç başarılı olamadı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürürken, sağlık ekipleri dumandan etkilenen genci ambulansa götürerek ilk müdahalesini yaptı. Genç daha sonra tedbir amaçlı Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Dükkanı kullanılamaz hale gelen Halil Bağlayan, “Aniden yandı, bilmiyoruz. Çocuk dükkanı açmaya geldi, açtığı gibi aradı 'Baba yangın var, yetişin' dedi. Geldik, duman, alevler her tarafı sarmış. Elektrikten çıktı diye tahmin ediyoruz” dedi.

Yangının kesin çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından belli olacak.

Medeni Topaloğlu
 

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