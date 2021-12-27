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Avcılar'da kafeyi kurşunladı, gözaltına alındı

Avcılar'da kafeyi kurşunladı, gözaltına alındı
Avcılar'da kafeyi kurşunladı, gözaltına alındı

Avcılar’da bir şahıs, kafeyi kurşunladı. Zanlı, olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

Avcılar’da kafeyi kurşunladı, gözaltına alındı - Tıkla İzle

Olay, dün gece saatlerinde Avcılar Ambarlı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki bir kafede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kafe önüne gelen Müslüm D., isimli şahıs, yanındaki tabancayı çıkararak kafeye doğru iki el ateş etti. O sırada devriye gezen polis ekipleri, silah seslerini duymasıyla olay yerine geldi.

Polis, ekipleri kafe önündeki elinde tabanca olan Müslüm D.'yi durdurarak, "Teslim ol" çağrısında bulundu. Şahıs, çağrıya uymayarak silahı kendi başına doğrulttu. Bunun üzerine polis, şahsın vazgeçmesi için havaya birkaç el ateş açtı. Bunun üzerine korkan Müslüm D., elindeki tabancayı yere bırakarak, teslim oldu.

Gözaltına alınan şüpheli polis merkezine götürüldü. Ölü ve yaralının olmadığı olayın henüz nedeninin henüz bilinmediği belirtildi. Daha sonra Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekibi, güvenlik gerekçesiyle yolun bir kısmını araç ve yaya trafiğine kapattı. Ekipler, incelemede boş kovan ve camı kırılan kafede inceleme yaptı.

Şüpheli Müslüm D.'nin kullandığı silahın ruhsatsız olduğu ve hakkında 6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet başta olmak üzere başlatılan soruşturma devam ediyor.

Medeni Topaloğlu
 

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