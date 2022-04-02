Avcılar'da kardeşini boş arazide silahla vurdu

Olay, 10.25 sıralarında Avcılar Cihangir Mahallesi'ndeki boş bir arazide yaşandı. Edinilen bilgiye göre, mahalledeki arazide buluşan iki kardeş arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Metiner G., yanındaki silahı çıkararak kardeşi olan Soner G.'yi sağ bacağından vurdu. Soner G., ayağından aldığı mermi ile yere yığıldı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıyı Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Gelen polisleri gören şüpheli elindeki silahla havaya ateş açtı. Bunun üzerine polis ekipleri uyarmaya devam etti. Uyarıların ardından silahı yere bırakan Metiner G., polis ekiplerine teslim oldu.

Polis ekipleri olay yerinde boş kovan ve güvenlik kamerası incelemesi yaptı. Gözaltına alınan şüpheli Metiner G., yaralının kardeşi olduğunu ve kendisinin olayı gerçekleştirdiğini söyledi. Hastanede tedavisi devam eden Soner G.'nin ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Medeni Topaloğlu - Murat Delice